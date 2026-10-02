Большинство российских предпринимателей работают свыше 60 часов в неделю

26% российских предпринимателей посвящают работе более 80 часов в неделю, свидетельствуют данные совместного исследования "Точка банка" и страховой компании "Лучи". 34% респондентов работают от 60 до 80 часов в неделю.

Наиболее распространенным источником стресса для бизнеса выступает непредсказуемость рынка - этот фактор выделили 34% участников опроса. 33% обеспокоены финансовой нестабильностью. В число других причин для тревоги вошли личные и семейные обстоятельства (22%), рабочая перегрузка (18%), ответственность за сотрудников (16%) и чувство одиночества при принятии решений (11%).

Опрос проводился в июле 2026 года. В нем приняли участие 1 207 руководителей, среди которых индивидуальные предприниматели (69%), директора юридических лиц (15%) и наёмные топ-менеджеры (16%).