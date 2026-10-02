Стали известны расходы на обеспечение работы АП, правительства и проценты по госдолгу РФ

Расходы на обеспечение работы президента РФ и его администрации, а также правительства страны в 2027 году планируются на уровне 49,9 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета. В том числе на работу Кремля в 2027 году планируется направить 36,8 млрд рублей
(в 2028-м предполагается, что цифра составит 34,6 млрд рублей, а в 2029-м - 34,5 млрд рублей). На обеспечение работы главы правительства, его заместителей, а также аппарата кабмина предусматривается сумма в 13,16 млрд рублей (в 2028-м - 13,6 млрд рублей, в 2029-м - 14 млрд рублей).
На процентные платежи по госдолгу РФ планируется направить в 2027 году - 4 570 111,7 млн рублей (т.е. 4,57 триллиона
), в 2028 году - 5 292 249,3 млн рублей, в 2029 году - 5 681 361,7 млн рублей.