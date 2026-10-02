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Американцы направили деньги Малофеева на финансирование ВСУ

Следственный комитет РФ расследует факты финансирования Соединёнными Штатами Вооружённых сил Украины из арестованных средств основателя группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СКР по заявлению Константина Малофеева возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств на счетах в США и их использовании для финансирования ВСУ".

По словам Петренко, "по решению органов власти США был произведен незаконный арест денежных средств, находившихся на счетах Малофеева в кредитных учреждениях США". "Присвоенные средства в дальнейшем были использованы для финансирования ВСУ".

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