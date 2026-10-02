сследует факты финансирования Соединёнными Штатами Вооружённых сил Украины из арестованных средств основателя группы компаний "Царьград" Константина Малофеева, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следственный комитет РФ ра

"Главным следственным управлением СКР по заявлению Константина Малофеева возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств на счетах в США и их использовании для финансирования ВСУ".

По словам Петренко, "по решению органов власти США был произведен незаконный арест денежных средств, находившихся на счетах Малофеева в кредитных учреждениях США". "Присвоенные средства в дальнейшем были использованы для финансирования ВСУ".