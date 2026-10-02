ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Брянской, Херсонской областях, ДНР, Волгограде

В селе Степное в Краснояружском округе Белгородской области дрон ударил по автомобилю, погиб
мужчина. Также атакованы Красная Яруга, Хотмыжск, Шебекино, Новая Таволжанка, Пролетарский, Илёк-Кошары, Замостье, Грайворон, Казинка, повреждены частные дома, автомобили. ВСУ начиняют боеприпасы вольфрамовыми шариками
и обрабатывают боеприпасы химикатами
.
В Волгограде в результате атаки украинских беспилотников загорелся многоквартирный дом, ранен
мирный житель.
В Брянской области в Новозыбковском округе у поселка Мамай дрон атаковал машину, которую везли на буксире, ранен мужчина. В Климове в результате удара дрона ранена женщина.
В Донецке восемь сотрудников МЧС, тушившие пожар после удара беспилотника, ранены
в результате повторных атак. Ранен
мужчина 1945 г.р. в Новосёловке Волновахского округа, в Бугасе ранен водитель легкового автомобиля.
Четыре человека из Алёшек (Херсонская область) подорвались на мине при попытке выйти за продуктами в Раденск, они ранены
. В Алёшках дефицит продуктов, с июня 2025 года население города сократилось с 5-6 тысяч до 1,3 тысячи человек (по другим данным - до 1,1 тысячи), ВСУ блокируют
данный населённый пункт, лишая людей необходимого. В 2022 году в Алёшках проживало 24 тыс. человек.