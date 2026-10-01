Путин упрекнул руководство позднего СССР за слепое доверие западным партнёрам

Наивность, прекраснодушие, беспечность и слепое доверие западным партнёрам со стороны позднего советского руководства сыграли разрушительную роль в судьбе СССР, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Отдельно отмечу определённую наивность, прекраснодушие, а может быть, даже и беспечность тех людей, которые стояли во главе государства в последние годы советской эпохи. Слепое доверие западным партнёрам, уверенность в возможности неких джентльменских соглашений, когда якобы достаточно поверить на слово, о чём-то договориться . Вот что сыграло тоже злую шутку с Советским Союзом. В ретроспективе становится понятно, насколько разрушительную роль это сыграло не только в судьбе СССР, но и для обеспечения долгосрочной мировой стабильности".