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Россияне рассказали про общение с соседями

 

Около 30 процентов россиян каждый день общаются с соседями, а 6 процентов не делают этого совсем, показало исследование девелопера Dar и Telegram-канала «Белая Каска». 21 процент респондентов взаимодействуют с соседями несколько раз в неделю, 27 процентов — в случае необходимости, а 16 процентов — только здороваются.

Главная причина, по которой россияне не общаются с соседями, - отсутствие желания: в этом признались 24 процента опрошенных. Далее идут слишком редкие встречи (18 процентов), отсутствие подходящих мест для общения (15 процентов), частая смена соседей (13 процентов) и слишком большое их число (8 процентов).

При этом 41 процент опрошенных россиян был бы не против проводить время с соседями в библиотеке, творческих мастерских или каком-то общем пространстве. 22 процента респондентов готовы делать это регулярно.

Около 25 процентов россиян отметили, что благоустроенные внутренние дворы в жилых комплексах являются основным местом знакомства и общения соседей. Знакомству также способствуют детские площадки (21 процент) и спортивные зоны (17 процентов).

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