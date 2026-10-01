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Уголовное преследование за шрифт. Как развивается дело Даниила Бусловского

Даниил Бусловский - волонтёр, руководитель "Православного полка" из Липецка, общественник, помогающий фронту, госпиталям и детским домам. В юности, когда он был бойцом ММА, Бусловский сделал татуировку на груди: «Лучше смерть воина, чем клеймо раба». Сейчас за эту татуировку Бусловский подвергается уголовному преследованию. Его счета и сим-карта заблокированы. Семья, где недавно родился ребёнок, осталась без средств к существованию. Отец Бусловского пропал без вести на СВО.
Эксперт-политолог решил, что этот шрифт является запрещённым. И что привычные выражения Даниила («русские», «слава России», «сберечь родную Русь», «наша вера») «политизируют контекст». Приветствие «Христос Воскресе» он назвал «неуместным». И на этом основании Даниила объявляют экстремистом (статья 282 УК РФ).
Не помогло и то, что Даниил является членом «Единой России». К настоящему моменту партия не заинтересовалась его судьбой, пишут "Аргументы недели".
Историк Лев Вершинин выразил сомнение, что Бусловского могут преследовать за шрифт, который (по словам Вершинина) не является запрещённым. Он предположил, что правоохранительным органам, возможно, не нравится содержание надписи "лучше смерть воина, чем клеймо раба".

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