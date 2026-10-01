На Украине начнётся разработка человекоподобных военных роботов, Маск войдёт в руководство Пентагона

Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров рассказал о разработке гуманоидоподобных роботов для выполнения военных задач; по его словам, первый прототип такой машины может быть создан примерно через месяц. Робот будет внешне и функционально напоминать человека и выполнять отдельные задачи пехотинца или штурмовика - например, перезарядку пулемёта, замену аккумуляторов в сенсорных системах и запуск беспилотников. Сейчас стоимость подобных машин оценивается в 40-70 тысяч долларов, однако для широкого применения, как считает Фёдоров, цену необходимо снизить до 10-20 тысяч долларов.

Самый богатый человек планеты Илон Маск войдёт в руководство новой структуры Пентагона (американский аналог министерства обороны), заявил глава этой правительственной структуры Пит Хегсет. По его словам, в ведомстве появится подразделение, которое будет изучать будущие способы ведения боевых действий «с креативной точки зрения». «Нам нужно смотреть в будущее, чтобы достичь технологического и военного доминирования на поле боя на десятилетия вперед», - заявил Хегсет.

Маск неоднократно заявлял, что в мире будут миллиарды человекоподобных роботов, и что роботов будет больше, чем людей.