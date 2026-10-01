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Россияне стали чаще соглашаться быть отданными в дом престарелых

По данным Всероссийского центра общественного мнения, с 2021 года на 10% - до 44% - выросло число россиян, согласных в старости быть отданными в дом престарелых. Однако этот вариант чаще выбирают молодые россияне; напротив, чем человек старше - тем больше он хочет доживать в своём доме. 39% россиян полагают, что пожилым людям лучше жить в семье (-13 п.п. к 2021 г.); 35% - что у себя дома, с получением помощи на дому (+8 п.п.); 14% - что в доме престарелых. 
 
Разница между субъектами в доле пожилых людей достигает трёх раз: от 10% населения старше 60 лет в Ингушетии, Чечне и Тыве до 30% в Тамбовской области. Наиболее «зрелую» Россию формируют прежде всего области Центральной России и часть Поволжья, «молодую» - Северный Кавказ, часть национальных республик Сибири и северные промышленные территории. 
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