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В южных регионах РФ зерно скупают за бесценок, названы самые убыточные отрасли России

Стоимость зерна в южных регионах России осенью упала вдвое. В Краснодарском крае и Ростовской области аграрии не могут реализовать урожай из-за атак ВСУ в Азово-Черноморском бассейне, и этим пользуются перекупщики, резко снижая закупочные цены. Так, при себестоимости пшеницы третьего класса в районе 11-13 тысяч рублей за тонну ценовые предложения перекупщиков составляют в среднем 5 тысяч - т.е. фактически речь идёт о скупке зерна за бесценок. 
 
По итогам первых семи месяцев 2026 года суммарный убыток российских компаний резко увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Убыточными в России оказались в общей сложности 21,5 тысячи организаций. Их совокупные потери в январе-июле подскочили на четверть и достигли 6,57 триллиона рублей. Прибыль оставшихся 42,2 тысячи компаний за отчётный период снизилась на 5,3 процента, до 19,6 триллиона. Самая сложная ситуация наблюдается в производстве, передаче и распределении пара и горячей воды, в угольном секторе и в сфере лесозаготовки. В первой отрасли доля убыточных компаний достигла 67,6 процента, во второй — 64,5 процента, а в третьей — 59,3 процента. Трудности в последних двух секторах возникли на фоне потери европейского рынка, который до 2022 года считался для этих предприятий ключевым. Перенаправить выпавшие объёмы на Восток не удалось, а спрос на внутреннем рынке не смог покрыть растущие издержки. 

 

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