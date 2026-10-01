В южных регионах РФ зерно скупают за бесценок, названы самые убыточные отрасли России

Стоимость зерна в южных регионах России осенью упала вдвое. В Краснодарском крае и Ростовской области аграрии не могут реализовать урожай из-за атак ВСУ в Азово-Черноморском бассейне, и этим

По итогам первых семи месяцев 2026 года суммарный убыток российских компаний резко увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. У

Самая сложная ситуация наблюдается в производстве, передаче и распределении пара и горячей воды, в угольном секторе и в сфере лесозаготовки. В первой отрасли доля убыточных компаний достигла

67,6 процента, во второй — 64,5 процента, а в третьей — 59,3 процента.

Трудности в последних двух секторах возникли на фоне потери европейского рынка, который до 2022 года считался для этих предприятий ключевым. Перенаправить выпавшие объёмы на Восток не удалось, а спрос на внутреннем рынке не смог покрыть растущие издержки.

быточными в России оказались в общей сложности 21,5 тысячи организаций. Их совокупные потери в январе-июле подскочили на четверть и достигли 6,57 триллиона рублей. Прибыль оставшихся 42,2 тысячи компаний за отчётный период снизилась на 5,3 процента, до 19,6 триллиона.