ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Брянской областях, ДНР, ЛНР

трассе "Новороссия" (Мангушский муниципальный округ) из-за атаки ВСУ погиб водитель грузового автомобиля. Д

ва водителя ранены у посёлка Урзуф и на трассе Донецк - Мариуполь. Трое жителей ранены в Горловке, в посёлке Криничная и в посёлке Андреевка.

В ДНР на