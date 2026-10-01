ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Брянской областях, ДНР, ЛНР

В Грайвороне Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ погиб
мужчина. В Шебекине мирный житель ранен
при атаке дрона на предприятие, ещё одно предприятие повреждено в Красной Яруге. Также атакованы: Почаево, Головчино, Новостроевка-Первая, Графовка, Дмитриевка, Пролетарский, Красноорловский, Ясные Зори, повреждены жилые дома и автомобили.
В Погаре Брянской области из-за сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ ранен
шестнадцатилетний подросток. В Климове дрон ВСУ атаковал автобус, ранен
водитель. Массированной атаке украинских беспилотников подвергся АПХ "Мираторг", уничтожено
9 единиц техники, 13 повреждены.