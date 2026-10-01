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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Брянской областях, ДНР, ЛНР

В ДНР на трассе "Новороссия" (Мангушский муниципальный округ) из-за атаки ВСУ погиб водитель грузового автомобиля. Два водителя ранены у посёлка Урзуф и на трассе Донецк - Мариуполь. Трое жителей ранены в Горловке, в посёлке Криничная и в посёлке Андреевка.
В Грайвороне Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ погиб мужчина. В Шебекине мирный житель ранен при атаке дрона на предприятие, ещё одно предприятие повреждено в Красной Яруге. Также атакованы: Почаево, Головчино, Новостроевка-Первая, Графовка, Дмитриевка, Пролетарский, Красноорловский, Ясные Зори, повреждены жилые дома и автомобили.
В Погаре Брянской области из-за сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ ранен шестнадцатилетний подросток. В Климове дрон ВСУ атаковал автобус, ранен водитель. Массированной атаке украинских беспилотников подвергся АПХ "Мираторг", уничтожено 9 единиц техники, 13 повреждены.
В ЛНР на автодороге Алчевск - Брянка дрон атаковал грузовик, ранен водитель. В Рубежном ранена 75-летняя женщина.
Из-за атак ВСУ ночью был частично обесточен Крым. 

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