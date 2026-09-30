В Новосибирской области мигрант избивал и убил трёхлетнюю дочь сожительницы

В Новосибирской области мигрант избивал и забил до смерти трёхлетнюю девочку, дочь своей сожительницы. По данным следствия, в период с 25 марта по 27 апреля нынешнего года иностранный гражданин регулярно истязал свою сожительницу и ее трёхлетнюю дочь. В первой половине апреля девочка была тяжко избита, и обращения за медицинской помощью не последовало. В конце концов мигрант избил ребёнка до потери сознания, и медики уже не смогли её спасти.

В Волгограде Кировский районный суд признал виновными в организации незаконной миграции семь членов преступной группы. Злоумышленники за деньги оказывали услуги иностранцам по первичной постановке на миграционный учёт, содействовали в сдаче экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для получения сертификата, позволяющего приобрести гражданство. Всего обвиняемые обеспечили незаконное пребывание в РФ 350 иностранных граждан, преимущественно из Узбекистана и Таджикистана.