 
﻿

В Новосибирской области мигрант избивал и убил трёхлетнюю дочь сожительницы

 

В Новосибирской области мигрант избивал и забил до смерти трёхлетнюю девочку, дочь своей сожительницы. По данным следствия, в период с 25 марта по 27 апреля нынешнего года иностранный гражданин регулярно истязал свою сожительницу и ее трёхлетнюю дочь. В первой половине апреля девочка была тяжко избита, и обращения за медицинской помощью не последовало. В конце концов мигрант избил ребёнка до потери сознания, и медики уже не смогли её спасти.

В Волгограде Кировский районный суд признал виновными в организации незаконной миграции семь членов преступной группы. Злоумышленники за деньги оказывали услуги иностранцам по первичной постановке на миграционный учёт, содействовали в сдаче экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для получения сертификата, позволяющего приобрести гражданство. Всего обвиняемые обеспечили незаконное пребывание в РФ 350 иностранных граждан, преимущественно из Узбекистана и Таджикистана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Твери боец MMA связал и несколько часов избивал девушку, в Москве мигрант домогался к девочке
» В Шереметьеве мигрант-рецидивист снёс сотрудника паркинга, в Ленобласти мигрант избил человека, сделавшего ему замечание
» В Петербурге мигрант изнасиловал школьницу, в Амурской области мигрант распространял наркотики
» В Челябинской области мигрант изнасиловал девочку, в Приморье мигрант напал на женщину
» Гражданину Таджикистана, который истязал и сбросил с пятого этажа свою дочь, дали семь лет
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Французский жемчуг

Французский жемчуг

Про голых женщин и папу римского

Про голых женщин и папу римского

Военно-политическое и экономическое дроноведение: анализ и мировые перспективы

Военно-политическое и экономическое дроноведение: анализ и мировые перспективы

Необольшевизм цифровой эпохи

Необольшевизм цифровой эпохи

«Возвращение» Ассанжа и те, чьи имена не хотят называть

«Возвращение» Ассанжа и те, чьи имена не хотят называть

Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

В Киргизии русского футболиста ударили ножом в живот, теперь местный клуб пытается от него избавиться

  • 15:08
  • 246

Киевские власти сумели вызвать негодование Южной Кореи

  • 14:36
  • 261

Большинство российских предпринимателей работают свыше 60 часов в неделю

  • 13:39
  • 293

Стали известны расходы на обеспечение работы АП, правительства и проценты по госдолгу РФ

  • 13:27
  • 274

Американцы направили деньги Малофеева на финансирование ВСУ

  • 13:07
  • 306

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Брянской, Херсонской областях, ДНР, Волгограде

  • 12:21
  • 296