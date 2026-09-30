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Биатлонистка-чемпионка отметила, что в России улучшилось качество патронов

 

Двукратная призёрка Олимпийских игр по биатлону Кристина Резцова рассказала, что раньше российские биатлонисты использовали патроны зарубежного производства, которые сейчас невозможно достать. «Надеюсь, когда мы выйдем на международную арену, у нас будет возможность закупиться хорошим патроном. И хотя бы благодаря этому повысить качество стрельбы», — заявила Резцова.

Правда, в последнее время качество российских патронов улучшилось. «Раньше прямо очень сложно было найти хороший отечественный. Сейчас стал появляться патрон, с которым можно работать», — добавила Резцова.

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