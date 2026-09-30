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Контроль над смартфоном становится важнее "кода из СМС"

Специалисты ВТБ зафиксировали новую мошенническую схему: если раньше злоумышленники выманивали "код из СМС", теперь целью атаки становится контроль над мобильным устройством пользователя.

Злоумышленники убеждают людей перейти по ссылке, скачать файл или установить приложение. Под предлогом "обновления банковского сервиса", "программы для защиты средств" или "утилиты для проверки устройства" в действительности предлагается установить вредоносное ПО. Такие программы открывают мошенникам доступ к телефону и его данным.

По словам заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности - вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, современные вредоносные программы - не просто кража паролей. Они способны полностью контролировать устройство: удалённо нажимать на экран смартфона, читать входящие СМС-сообщения и подменять интерфейс банковского приложения на идентичного "двойника". 

"Граница безопасности мобильных платежей проходит не в банке, а на кончиках ваших пальцев. Каждое лишнее приложение из непонятного источника, каждое лишнее разрешение - это еще один цифровой ключ к вашим данным и деньгам. Сегодня необходимо быть максимально осторожным и бережнее относиться к своим устройствам. Одного поддельного уведомления или машинального согласия на "специальные возможности" достаточно, чтобы мошенник за несколько минут опустошил ваш банковский счёт", - сказал Саранцев.

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