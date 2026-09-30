ВСУ атакуют российские регионы, погибшие, десятки раненых в Брянской и Херсонской областях, ЛНР

Дрон ВСУ ударил по автомобилю рядом с селом Замишево Новозыбковского района Брянской области, водитель погиб
. Ещё один человек ранен при атаке дрона в посёлке Климово. ВСУ атаковали Трубчевск Брянской области, ранены
12 человек, среди них 9 студентов Трубчевского политехнического техникума (семь - несовершеннолетние), один из раненых студентов в тяжёлом состоянии
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В Куйбышеве Запорожской области украинцы ударили беспилотником по школе искусств
; здание действующее, дети не пострадали только по стечению обстоятельств. Повреждены частный дом и фермерское хозяйство.