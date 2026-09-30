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Россияне стали брать значительно больше кредитов

 

Темпы роста розничного кредитования россиян резко ускорились: по итогам августа граждане оформили рекордные за последние два года 4,36 миллиона розничных займов. В годовом выражении прирост составил 23 процента. Для сравнения, в августе прошлого года показатель составлял 3,53 миллиона штук. Таким образом, за год он вырос на 830 тысяч единиц.

За последний месяц лета количество одобрений подобного рода займов на внутреннем рынке увеличилось на 7 процентов, или на 290 тысяч единиц. В июле число выданных розничных кредитов оценивалось в 4,07 миллиона штук.

Таким образом, в августе 2026-го россияне взяли розничных кредитов на 1,26 триллиона рублей.

По данным Объединённого кредитного бюро, в топ-5 регионов по объёмам выдач во всех сегментах кредитования вошли Москва - 309,03 тыс. кредитов на 139,68 млрд рублей, Московская область - 259,91 тыс. кредитов на 100,04 млрд рублей, Санкт-Петербург - 159,72 тыс. кредитов на 65,95 млрд рублей, Краснодарский край - 180,58 тыс. кредитов на 43,8 млрд рублей, Свердловская область - 144,64 тыс. кредитов на 41,84 млрд рублей.

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