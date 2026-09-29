 
﻿

Современные автомобили постоянно собирают и передают данные о владельцах

Современные автомобили, подобно смартфонам, собирают огромные объёмы данных о местоположении, скорости, стиле вождения и других действиях владельца. Исследование показало, что все протестированные автомобили передавали эти данные как минимум одному стороннему домену. 
Был проанализирован 21 автомобиль последних моделей от 19 автопроизводителей, продаваемых в настоящее время в США, а также 30 сопутствующих мобильных приложений. По словам руководителя проекта Дэвида Чоффнеса, цель состояла в том, чтобы показать масштабы отслеживания данных современными автомобилями и подчеркнуть, насколько плохо осведомлены об этом владельцы и как мало контроля они получают над этим процессом.
Результаты оказались впечатляющими: каждый из 21 автомобиля передавал данные как минимум одному стороннему домену. Семь сопутствующих приложений — HondaLink, Lincoln, MyNissan, myCadillac, myChevrolet, myBuick и myGMC — передавали конфиденциальные данные, такие как идентификационные номера транспортных средств (VIN), номера телефонов и точное местоположение, непосредственно в рекламные сети. Исследователей особенно встревожило сопоставление VIN-номера автомобиля с идентифицируемыми персональными данными, что позволяет брокерам данных создавать подробные досье на отдельных водителей. По словам Чоффнеса, «эти данные поступают в компании, с которыми большинство потребителей, вероятно, не имеют никаких отношений или о которых никогда не слышали».

Серьёзная проблема заключается в том, что потребители редко понимают, на что они соглашаются, покупая подключённый автомобиль или настраивая его приложение. Большинство водителей не читают сложные политики конфиденциальности на крошечном экране приборной панели, прежде чем согласиться с условиями.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Через датчики давления в шинах можно следить за перемещениями автомобиля
» Эксперт рассказал, как защититься от смартфонов, собирающих персональные данные
» Автомобили собирают информацию о своих владельцах
» Китайские смартфоны собирают информацию о пользователях
» В 62% российских семей есть автомобили
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Про голых женщин и папу римского

Про голых женщин и папу римского

Военно-политическое и экономическое дроноведение: анализ и мировые перспективы

Военно-политическое и экономическое дроноведение: анализ и мировые перспективы

Необольшевизм цифровой эпохи

Необольшевизм цифровой эпохи

«Возвращение» Ассанжа и те, чьи имена не хотят называть

«Возвращение» Ассанжа и те, чьи имена не хотят называть

Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Крестный ход в столице, похоже, стал традицией

Крестный ход в столице, похоже, стал традицией

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Современные автомобили постоянно собирают и передают данные о владельцах

  • 21:46
  • 176

Путина назвали лучшим руководителем России для ЕС и Центральной Азии

  • 19:52
  • 223

100% кредитов Сбербанка физлицам будет выдавать искусственный интеллект; хищения средств граждан с помощью ИИ стали рекордными

  • 13:09
  • 227

ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Запорожской и Белгородской областях

  • 12:49
  • 237

В Москве мигрант избил и изнасиловал девушку-курьершу

  • 10:55
  • 362

В Абхазии признали, что убийство российской туристки связано с системными проблемами законодательства

  • 23:27
  • 361