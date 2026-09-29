Современные автомобили постоянно собирают и передают данные о владельцах
- 29.09.2026, 21:46,
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Современные автомобили, подобно смартфонам, собирают огромные объёмы данных о местоположении, скорости, стиле вождения и других действиях владельца. Исследование показало, что все протестированные автомобили передавали эти данные как минимум одному стороннему домену.
Был проанализирован 21 автомобиль последних моделей от 19 автопроизводителей, продаваемых в настоящее время в США, а также 30 сопутствующих мобильных приложений. По словам руководителя проекта Дэвида Чоффнеса, цель состояла в том, чтобы показать масштабы отслеживания данных современными автомобилями и подчеркнуть, насколько плохо осведомлены об этом владельцы и как мало контроля они получают над этим процессом.
Результаты оказались впечатляющими: каждый из 21 автомобиля передавал данные как минимум одному стороннему домену. Семь сопутствующих приложений — HondaLink, Lincoln, MyNissan, myCadillac, myChevrolet, myBuick и myGMC — передавали конфиденциальные данные, такие как идентификационные номера транспортных средств (VIN), номера телефонов и точное местоположение, непосредственно в рекламные сети. Исследователей особенно встревожило сопоставление VIN-номера автомобиля с идентифицируемыми персональными данными, что позволяет брокерам данных создавать подробные досье на отдельных водителей. По словам Чоффнеса, «эти данные поступают в компании, с которыми большинство потребителей, вероятно, не имеют никаких отношений или о которых никогда не слышали».
Серьёзная проблема заключается в том, что потребители редко понимают, на что они соглашаются, покупая подключённый автомобиль или настраивая его приложение. Большинство водителей не читают сложные политики конфиденциальности на крошечном экране приборной панели, прежде чем согласиться с условиями.