Современные автомобили постоянно собирают и передают данные о владельцах

Современные автомобили, подобно смартфонам, собирают огромные объёмы данных о местоположении, скорости, стиле вождения и других действиях владельца. Исследование показало, что все протестированные автомобили передавали эти данные как минимум одному стороннему домену.

Был проанализирован 21 автомобиль последних моделей от 19 автопроизводителей, продаваемых в настоящее время в США, а также 30 сопутствующих мобильных приложений. По словам руководителя проекта Дэвида Чоффнеса, цель состояла в том, чтобы показать масштабы отслеживания данных современными автомобилями и подчеркнуть, насколько плохо осведомлены об этом владельцы и как мало контроля они получают над этим процессом.