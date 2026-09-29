Путина назвали лучшим руководителем России для ЕС и Центральной Азии

Президент РФ Владимир Путин является наиболее приемлемой фигурой и для Центральной Азии, и для Европы, и для всего мира, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции в Берлине.

"Президент Путин как государственный деятель, как руководитель России, - наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для нас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан и, на мой взгляд, и для Европы, и для всего мира".

В ответ канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении углублять экономическое сотрудничество с Казахстаном и заинтересованности ФРГ в наращивании импорта казахстанской нефти взамен российской. "Мы крайне заинтересованы в получении из Казахстана, например, нефти - в качестве замены той нефти, которую мы больше не импортируем из России", - сказал Мерц.