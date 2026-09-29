100% кредитов Сбербанка физлицам будет выдавать искусственный интеллект; хищения средств граждан с помощью ИИ стали рекордными

"Меня пока не очень беспокоит собственное рабочее место. Пока не очень видится, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект сможет заменить руководителя компании, скажем так, абстрактно".

Глава Сбербанка отметил , что люди боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта, но он за своё место не боится, так как он не заменим искусственным интеллектом: