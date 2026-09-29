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100% кредитов Сбербанка физлицам будет выдавать искусственный интеллект; хищения средств граждан с помощью ИИ стали рекордными

К началу 2027 года Сбербанк планирует выдавать 75% кредитов юрлицам и 100% физлицам с помощью искусственного интеллекта, без участия человека, заявил глава Сбербанка Герман Греф. 
В то же время фиксируется рекорд хищения средств у граждан с помощью искусственного интеллекта. «По нашим оценкам, эти цифры достигли 350 миллиардов рублей. Все воры в законе и все остальные мошенники, которые существуют, — это просто мелкие преступники по сравнению с тем, что происходит сейчас», — рассказал Греф. 
Глава Сбербанка отметил, что люди боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта, но он за своё место не боится, так как он не заменим искусственным интеллектом: "Меня пока не очень беспокоит собственное рабочее место. Пока не очень видится, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект сможет заменить руководителя компании, скажем так, абстрактно".
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