100% кредитов Сбербанка физлицам будет выдавать искусственный интеллект; хищения средств граждан с помощью ИИ стали рекордными

К началу 2027 года Сбербанк планирует выдавать 75% кредитов юрлицам и 100% физлицам с помощью искусственного интеллекта, без участия человека, заявил
глава Сбербанка Герман Греф.
В то же время фиксируется рекорд хищения средств у граждан
с помощью искусственного интеллекта. «По нашим оценкам, эти цифры достигли 350 миллиардов рублей. Все воры в законе и все остальные мошенники, которые существуют, — это просто мелкие преступники по сравнению с тем, что происходит сейчас», — рассказал Греф.
Глава Сбербанка отметил
, что люди боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта, но он за своё место не боится, так как он не заменим искусственным интеллектом: "Меня пока не очень беспокоит собственное рабочее место. Пока не очень видится, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект сможет заменить руководителя компании, скажем так, абстрактно".