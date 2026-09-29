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ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Запорожской и Белгородской областях

В Запорожской области в селе Коханое в результате удара дрона ВСУ погибла женщина, ранения получил мужчина. В селе Новополтавка дрон повредил два частных дома, ранен мужчина.
В белгородском Шебекине при атаке дрона ВСУ ранен мужчина, также повреждены частные дома и автомобили в Грайворонском и Краснояружском округах. 
Железнодорожные пути повреждены в Брянской области в результате атаки ВСУ на перегоне Тросна - Ржаница во время следования поезда Смоленск - Брянск, движение поездов приостановлено. 
За неделю из-за ударов ВСУ в России погиб 41 мирный житель, 274 человека, в том числе 9 несовершеннолетних, ранены. Подавляющее большинство вооружений, используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению, произведены и поставлены Западом. 
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