В Запорожской области в селе Коханое в результате удара дрона ВСУ погибла
женщина, ранения получил мужчина. В селе Новополтавка дрон повредил два частных дома, ранен мужчина.
В белгородском Шебекине при атаке дрона ВСУ ранен
мужчина, также повреждены частные дома и автомобили в Грайворонском и Краснояружском округах.
Железнодорожные пути повреждены
в Брянской области в результате атаки ВСУ на перегоне Тросна - Ржаница во время следования поезда Смоленск - Брянск, движение поездов приостановлено.
За неделю
из-за ударов ВСУ в России погиб 41 мирный житель, 274 человека, в том числе 9 несовершеннолетних, ранены. Подавляющее большинство вооружений, используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению, произведены и поставлены Западом.