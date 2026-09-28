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14 человек погибли из-за взрыва на заводе в Ярославской области

14 человек погибли, одна женщина ранена из-за взрыва на пиротехническом заводе под Ярославлем. Возник пожар (потушен). В посёлке Кубринск в домах вылетели стёкла. Среди погибших есть жительница посёлка, не работавшая на производстве. Вероятной причиной пожара называют короткое замыкание. По данным 76.RU, производство в Кубринске принадлежит компании «Салют Юг», зарегистрированной в Минеральных Водах Ставропольского края. В 2022–2024 годах компанию четыре раза привлекали к административным разбирательствам из-за незаконного привлечения к работе иностранцев. В 2024 году на заводе проводилась внеплановая проверка, и по её итогам было вынесено предостережение. Кроме того, четыре года назад сотрудники запускали фейерверки в поле, после чего загорелся торф. Тогда огонь распространился примерно на 25 гектаров.

 

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