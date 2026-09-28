В Абхазии признали, что убийство российской туристки связано с системными проблемами законодательства

Убийство туристки из Оренбургской области, которая отдыхала в Абхазии, вызвано системными проблемами в законодательной системе страны, говорится в официальном заявлении уполномоченной по правам человека Республики Абхазия Анас Кишмарии.

"К сожалению, вынуждена констатировать, что случившаяся трагедия стала результатом системных проблем нашего законодательства и нашей пенитенциарной системы. <...> Отсутствие современного уголовно-исполнительного законодательства, современной тюрьмы, работы с лицами, отбывающими наказание, и контроля за ними после освобождения привели к сегодняшней трагедии".

Задержанный по подозрению в убийстве Эдгар Абухба ранее уже был приговорен к девяти годам лишения свободы за изнасилование двадцатилетней девушки из России, причинение тяжкого вреда её здоровью и грабёж - он отсидел лишь половину этого срока. Кроме того, в период отбывания наказания с Абухбой не проводилась работа, которая могла бы выявить его склонности.

В результате абхазское МВД 27 сентября сообщило, что в УВД по Гагрскому району обратились родственники жительницы Оренбургской области 2000 года рождения, которая третьи сутки не выходила на связь. По подозрению в убийстве туристки был задержан Эдгар Абухба, вскоре он признался в содеянном.