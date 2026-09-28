В России выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий

Объём производства отечественных компьютеров, электронных и оптических изделий в 2025 году превысил 4 трлн рублей, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, это почти на 20% выше показателей предыдущего периода. Положительная динамика по производству в этой отрасли сохраняется и в этом году: продуктовый портфель сферы значительно расширен и на данный момент включает в себя порядка 39 тыс. российских решений.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отметил, что власти планируют ежегодно направлять не менее 100 млрд рублей на финансирование микроэлектроники в ближайшие три года. По его словам, задачей является обеспечение ритмичной поддержки, чтобы компании могли планировать работу на годы вперёд. В 2027 году сохраняются и налоговые льготы: ставка налога на прибыль 8% вместо стандартных 25% и пониженные страховые взносы - 7,6%. "По итогам прошлого года предприятия отрасли сэкономили на налоговых преференциях почти 140 млрд рублей", - подчеркнул Алиханов.

Вместе с тем заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак заявил, что инвестиции в российскую микроэлектронику, несмотря на рост рынка в последние годы, существенно уступают мировым лидерам, и РФ не сможет эффективно конкурировать по всему фронту электронных технологий, поэтому "наш фокус должен лежать в узко специализированных сегментах", когда продукцию можно предлагать и на внешних рынках.

"Наш фокус должен лежать в узко специализированных сегментах, там, где мы обладаем высокими компетенциями и готовы предлагать свой продукт как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Такие продукты, коллеги, у нас с вами есть и в лабораториях, и уже на уровне электронных компонентов тоже. Добиваясь успеха в узких сегментах, сможем двигаться к комплексному достижению технологического суверенитета".