- Зададимся вопросом: как Российское государство противостояло германизации самого западного региона? И противостояло ли? Ответ — утвердительный. Противостояло. Власть в лице компетентных органов с 1990-х годов боролась с разного рода реваншистскими планами, как внешними, так и внутренними. Но, как говорится, есть нюансы. На мой взгляд, государственный, в том числе репрессивный, механизм включался лишь тогда, когда ситуация серьёзно накалялась, грозя перейти точку невозврата.

- Русификация Калининградской области — процесс, скорее, перманентный, определяемый как геополитическим расположением региона (по выражению советника президента США О'Брайена, «Калининград — кинжал в сердце Европы»), так и историко-политическим контекстом. Ослабить федеральное внимание к самой западной российской территории, пустить образовательные и мировоззренческие процессы на самотёк — означает неизбежную ментальную «перепрошивку» русских по крови и духу людей, как мы это, к сожалению, уже видели на Украине.

Андрей Выползов

На днях имел честь выступить на Всероссийской научно-практической конференции «Западный форпост России: 80 лет на службе Отечеству», которую организовал филиал Московского педагогического государственного университета в Черняховске. Прочёл доклад на тему: «Русификация Калининградской области: история и современное состояние». Вот его ключевые выкладки:- Русификация Калининградской области… Казалось бы, эта фраза таит в себе стилистическую избыточность. Скептики возразят — Калининградская область по закону является российской, русской. Здесь и в быту, и в присутственных местах говорят только на русском языке. Думают на русском. Вывески на языке Пушкина. Ну почти… Но поскольку сегодня мы живём исключительно в гибридном мире, где стёрты чёткие границы между войной и миром, знанием и невежеством, то и негативные процессы, о которых я расскажу ниже и которым по мере возможного противостоят органы власти, не идут, что называется, в лоб, а носят характер скрытный, завуалированный. В общем, классический гибридный. Анализируя множество фактов, есть все основания утверждать, что после распада Советского Союза геополитические противники на Западе поставили стратегической целью ментально дерусифицировать Калининградскую область, вырастив из нескольких поколений граждан России таких людей, которые не отождествляли бы себя с широко понимаемыми русскими, дрейфуя в сторону условных европейских ценностей.- Первый этап русификации Калининградской области связан с закрытием на рубеже XX-XXI вв. т.н. «немецкой слободы» в посёлке Ясная Поляна Нестеровского района. В 2001 году за деятельность, наносящую урон национальным интересам России, семи иностранным гражданам по представлению калининградского УФСБ был закрыт въезд в нашу страну. В частности, речь шла о директоре общественной организации «Культурное объединение российских немцев в Тракенене» Муньере и директоре ООО «ГСТ» Грубере. В новоявленном «дорфе» было много чего, мягко говоря, странного. Например, дорожные указатели, вывески в магазине, надписи на стройплощадке дублировались на немецком языке. Построенная в Ясной Поляне новая улица была названа именем кёнигсбергской поэтессы Мигель, являвшейся идейной сторонницей нацизма, сочинившей даже оду военному преступнику Гитлеру. В центре посёлка был установлен памятный знак с подписью по-немецки: «Нашим павшим товарищам, 1944-1945 гг.» от «Союза ветеранов танкового десантного корпуса». Иными словами, от «ветеранов» Fallschirm-Panzerkorps имени военного преступника Геринга.- Второй этап русификации Калининградской области следует отнести к 2015-2017 гг., когда федеральный центр предпринял беспрецедентные меры по нейтрализации германского влияния на стратегический российский регион. Были ликвидированы — в юридическом и организационном плане — ключевые немецкие НКО, такие как «Немецко-Русский дом», «Ганзейское бюро», «Зеленоградск — Пиннеберг», «Ясно-Полянский союз немецко-русской культуры „Тракенен"». При этом, в действиях властей, на мой взгляд, впервые проявилась мировоззренческая мудрость. Центр не ограничился репрессивным мерами в отношении агентов влияния ФРГ, а, сменив директора государственной телерадиокомпании «Калининград», начал бескомпромиссную борьбу с германизацией в региональном медиапространстве.- Новый, третий, этап русификации происходит на наших глазах. Он начался с выступления на Балтийском культурном форуме в Светлогорске в апреле 2026 года председателя Российского военно-исторического общества, помощника президента Российской Федерации В.Р. Мединского. Пожалуй, впервые государственное лицо столь высокого ранга открыто заявило о «бессознательной ползучей германизации». Мединский констатировал, что данные «исторические флешбеки» должны оставаться уделом специалистов и в общественное сознание не внедряться. Насколько региональные элиты последуют советам помощника президента - покажет время.