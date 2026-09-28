ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Воронежской, Брянской, Херсонской областях, Донецке

Женщина и трое детей ранены
в результате атаки ВСУ на Воронежскую область, в том числе двое малолетних детей ранены тяжело. В Воронеже повреждены жилые дома и автомобили, сгорел дачный дом.
ВСУ атаковали больницу в Будённовском районе Донецка, ранены
женщина 1949 г.р., мужчины 1956, 1971 и 1994 г.р.
В посёлке Гетмановская Буда Климовского района Брянской области при атаке дрона на машину ранен
водитель. Также в Брянской области атаки на железнодорожные пути
: на перегоне Дятьково - Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей; в Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов; ещё одна атака с повреждением железнодорожных путей - в Навлинском районе.
В Херсонской области из-за ударов ВСУ обесточены 213 населённых пунктов. В Великих Копанях дрон ВСУ целенаправленно ударил по толпе на рынке, ранены семь человек.
В Павловском районе Краснодарского края атакована нефтебаза, пожары
на трёх предприятиях.