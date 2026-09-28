ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Воронежской, Брянской, Херсонской областях, Донецке

на перегоне Дятьково - Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей; в Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов; е

щё одна атака с повреждением железнодорожных путей - в Навлинском районе.