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ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Воронежской, Брянской, Херсонской областях, Донецке

Женщина и трое детей ранены в результате атаки ВСУ на Воронежскую область, в том числе двое малолетних детей ранены тяжело. В Воронеже повреждены жилые дома и автомобили, сгорел дачный дом.
ВСУ атаковали больницу в Будённовском районе Донецка, ранены женщина 1949 г.р., мужчины 1956, 1971 и 1994 г.р.
В посёлке Гетмановская Буда Климовского района Брянской области при атаке дрона на машину ранен водитель. Также в Брянской области атаки на железнодорожные путина перегоне Дятьково - Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей; в Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов; ещё одна атака с повреждением железнодорожных путей - в Навлинском районе.
В Херсонской области из-за ударов ВСУ обесточены 213 населённых пунктов. В Великих Копанях дрон ВСУ целенаправленно ударил по толпе на рынке, ранены семь человек.
В Павловском районе Краснодарского края атакована нефтебаза, пожары на трёх предприятиях.
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