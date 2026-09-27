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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Запорожской, Брянской областях, ЛНР

Женщина погибла в Берёзовке Борисовского округа Белгородской области в результате атаки ВСУ на частный дом. В Масычеве Грайворонского округа дрон атаковал предприятие, ранен мужчина. Также атакованы Белгород, Красная Яруга, Грайворон, Валуйки, Шебекино, Почаево, Маломихайловка, повреждены жилые дома, автомобили, инфраструктурные объекты, административное здание.
Женщина погибла, ещё два человека ранены в результате атаки ВСУ на Энергодар в Запорожской области. Тяжело ранен мужчина в Каменско-Днепровском округе.
В Брянской области ВСУ ударили по автомобилю мирного жителя на дороге Брянск - Новозыбков, около села Смотровая Буда в Клинцовском районе, водитель ранен.
В Ровеньках (ЛНР) украинский БПЛА ударил по автозаправочной станции, ранена оператор АЗС. На автодороге Луганск - Алчевск украинцы атаковали грузовой автомобиль, ранен водитель.
Тяжёлое положение в Алёшках (расположены на берегу Днепра напротив Херсона), которые украинцы целенаправленно превращают в "мёртвую зону".
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