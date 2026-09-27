ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Запорожской, Брянской областях, ЛНР

Женщина погибла
в Берёзовке Борисовского округа Белгородской области в результате атаки ВСУ на частный дом. В Масычеве Грайворонского округа дрон атаковал предприятие, ранен
мужчина. Также атакованы Белгород, Красная Яруга, Грайворон, Валуйки, Шебекино, Почаево, Маломихайловка, повреждены жилые дома, автомобили, инфраструктурные объекты, административное здание.
Женщина погибла
, ещё два человека ранены в результате атаки ВСУ на Энергодар в Запорожской области. Тяжело ранен
мужчина в Каменско-Днепровском округе.
В Брянской области ВСУ ударили по автомобилю мирного жителя на дороге Брянск - Новозыбков, около села Смотровая Буда в Клинцовском районе, водитель ранен
.
В Ровеньках (ЛНР) украинский БПЛА ударил по автозаправочной станции, ранена
оператор АЗС. На автодороге Луганск - Алчевск украинцы атаковали грузовой автомобиль, ранен водитель.
Тяжёлое положение
в Алёшках (расположены на берегу Днепра напротив Херсона), которые украинцы целенаправленно превращают в "мёртвую зону".