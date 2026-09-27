"Хедхантер" сможет проверять опыт соискателя через "Госуслуги"
- 27.09.2026, 07:56,
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Платформа онлайн-рекрутинга "Хедхантер" (hh.ru) сможет проверять опыт соискателя на основе данных портала госуслуг. Список верифицированных сведений, которые могут запрашиваться с "Госуслуг" крупными российскими IT-платформами с согласия гражданина, был расширен. Теперь hh.ru сможет запрашивать информацию с целью "верификации опыта соискателя" - в том числе ФИО, дату рождения и пол, записи из электронной трудовой, номер телефона и электронную почту, документы об образовании.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод рассказала
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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал, что гостиницы при заселении человека обязаны проверять его личность по документу, но согласие или отказ дать сделать копию своего паспорта остаются на усмотрение заселяющегося, и Васенин рекомендует "не давать возможности копировать свой паспорт".