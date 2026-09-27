"Хедхантер" сможет проверять опыт соискателя через "Госуслуги"

Платформа онлайн-рекрутинга "Хедхантер" (hh.ru) сможет проверять опыт соискателя на основе данных портала госуслуг. Список верифицированных сведений, которые могут запрашиваться с "Госуслуг" крупными российскими IT-платформами с согласия гражданина, был расширен. Теперь hh.ru сможет запрашивать информацию с целью "верификации опыта соискателя" - в том числе ФИО, дату рождения и пол, записи из электронной трудовой, номер телефона и электронную почту, документы об образовании.

Сведения о поведении пользователя - время, проведённое в приложении, частота открытий и реакции на уведомления - тоже являются персональными данными, если они привязаны к аккаунту или устройству.

Согласие на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года оформляется отдельно от иных документов, оно должно быть однозначным и конкретным.

По закону о персональных данных, пользователь вправе узнать, какие данные о нём обрабатываются и с какой целью, компания обязана ответить на такой запрос в течение 10 рабочих дней.

Крупные сервисы, использующие рекомендательные технологии (программы, которые анализируют действия пользователей), должны публиковать правила их применения и перечень данных, которые они учитывают. Если в приложении нет кнопки для выгрузки данных, имеет смысл направить письменный запрос.

"Ответ или его отсутствие пригодится при жалобе в Роскомнадзор", - пояснила Холод.