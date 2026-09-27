 
﻿

"Хедхантер" сможет проверять опыт соискателя через "Госуслуги"

Платформа онлайн-рекрутинга "Хедхантер" (hh.ru) сможет проверять опыт соискателя на основе данных портала госуслуг. Список верифицированных сведений, которые могут запрашиваться с "Госуслуг" крупными российскими IT-платформами с согласия гражданина, был расширен. Теперь hh.ru сможет запрашивать информацию с целью "верификации опыта соискателя" - в том числе ФИО, дату рождения и пол, записи из электронной трудовой, номер телефона и электронную почту, документы об образовании. 

 
Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод рассказала, что пользователи вправе запросить у онлайн-сервисов, какую именно информацию они собирают о них. Сведения о поведении пользователя - время, проведённое в приложении, частота открытий и реакции на уведомления - тоже являются персональными данными, если они привязаны к аккаунту или устройству. Согласие на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года оформляется отдельно от иных документов, оно должно быть однозначным и конкретным. По закону о персональных данных, пользователь вправе узнать, какие данные о нём обрабатываются и с какой целью, компания обязана ответить на такой запрос в течение 10 рабочих дней. Крупные сервисы, использующие рекомендательные технологии (программы, которые анализируют действия пользователей), должны публиковать правила их применения и перечень данных, которые они учитывают. Если в приложении нет кнопки для выгрузки данных, имеет смысл направить письменный запрос. "Ответ или его отсутствие пригодится при жалобе в Роскомнадзор", - пояснила Холод.
 
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал, что гостиницы при заселении человека обязаны проверять его личность по документу, но согласие или отказ дать сделать копию своего паспорта остаются на усмотрение заселяющегося, и Васенин рекомендует "не давать возможности копировать свой паспорт".

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У пользователей "Госуслуг" пропала возможность подписывать документы через приложение "Госключ" без мессенджера "Макс"
» ИНН можно будет получить на портале Госуслуг
» Мэрия Москвы соберёт информацию, как учатся юные москвичи и где работают их родители
» Подать в суд на чиновника можно будет через интернет
» Телефон, паспорт или госуслуги: названы условия подключения к Wi-Fi
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Про голых женщин и папу римского

Про голых женщин и папу римского

Военно-политическое и экономическое дроноведение: анализ и мировые перспективы

Военно-политическое и экономическое дроноведение: анализ и мировые перспективы

Необольшевизм цифровой эпохи

Необольшевизм цифровой эпохи

«Возвращение» Ассанжа и те, чьи имена не хотят называть

«Возвращение» Ассанжа и те, чьи имена не хотят называть

Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Крестный ход в столице, похоже, стал традицией

Крестный ход в столице, похоже, стал традицией

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

"Хедхантер" сможет проверять опыт соискателя через "Госуслуги"

  • 07:56
  • 248
Про голых женщин и папу римского

Про голых женщин и папу римского

ИИ-агенты взломали не только австралийские, но и американские правительственные сайты

  • 12:12
  • 695

Десятки погибших и раненых в Краснодарском крае, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Ростовской, Брянской, Курской областях, ЛНР

  • 08:05
  • 793

В Госдуме рассказали, за что россияне могут получить налоговый вычет

  • 07:45
  • 790
Военно-политическое и экономическое дроноведение: анализ и мировые перспективы

Военно-политическое и экономическое дроноведение: анализ и мировые перспективы