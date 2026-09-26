Про голых женщин и папу римского

- ...И всё, что вы скажете может быть использовано против вас...

- Голая баба!

- Что, простите?!.

- Используйте против меня голую бабу!..

(старый анекдот)





Есть в мире сила, не знающая правил и никаким законам не подчиняющаяся. Бьёт наотмашь, с первой попытки. Равнодушна ко вкусам. К критике не чувствительна. Перед насмешками неуязвима. Отменить или заменить её невозможно. Она бесстрастна и бессмертна. Вы можете сколько угодно искать в ней изъяны, указывать на очевидные недостатки, редактировать по мелочам и бесноваться до потери пульса, пытаясь убедить всех и каждого в её абсолютной ненужности и в необходимости её запретить. Когда собака лает, а караван идёт через сменяющие друг друга цивилизации — это про неё.

Сила эта – красота. И это именно её, во всех её проявлениях, так упорно пытаются выдавить и вытравить из нашей повседневностирадетели того самого "нового мирового порядка", в котором всеобщая серость, унылость и бесталанность должны превратить людские потоки в послушно потребляющую биомассу, где все ведомы и не пытаются улучшить самих себя, чтобы выделиться из толпы.

Гораздо приятнее, если тебя слащаво убеждают, что ты и так хорош, ничего не меняй, ни к чему не стремись, ничем себя не утруждай, разве что, клейми позором тех, кто разительно от тебя отличается и на кого заглядывается бестолковый и безответственный мир.

Вот почему толпы любых фанатиков-активистов, будь то воины матриархата, лево-радикалы или каратели от экологии так наглядно демонстрируют рекордноeколичество вызывающе некрасивых людей - бесстильно одетых бесформенных женщин с бритыми, немытыми или окрашенными в цвета садовых скамеек головами и столь же бесформенных, густо разрисованных мужчин непонятного роду и племени...

Такое маниакальноeобезображивание самих себя вызвано одновременно паническим бегством от собственной лени в агрессивную иллюзию («назло маме уши отморожу») и желанием навязать другим свои бессмысленные, но удобные стандарты (попробуй, критикни!)

Ничто не позволяет так эффективно уклониться от неприятной действительности, как «праведный гнев» завистника.

Неприятная действительность напирает: мир узок, жесток и держится на соплях. Везде конфликты и катастрофы, а там, где их временно нет - лютуют страшилки об их скором прибытии. Там, где ещё не бомбят, там вооружаются. Где не горит, там подгорает. Кошмарит засуха, грядут потопы и вот-вот кончится бензин. Русские нападут сразу на всех и сразу со всех кардинальных точек, одновременно. Включая космос, откуда нескончаемым потоком идут непонятные сигналы. Кто-то нам оттуда бибикает бесперебойно.

И вот, ко всей этой какофонии, добавляется разноголосый, но решительный хор спортсменов, возмущённых вселенской несправедливостью: одна сексапильная блондинка снялась в рекламе спортивных товаров и ничего такого лишнего не показала, но всех возбудила, аж до судорог.

Американская актриса Сидни Суини, не так давно буквально (не побоюсь этого слова) измордованная политкорректностью за свою блондинистость и приятные формы в джинсах снова перебила европейскую повестку «русской угрозы» своей возмутительной внешностью, подрывающей каноны активистов "нового мира и порядка", детально перечисленные чуть выше.

Актриса снялась в обрамлении спортивных товаров, умело прикрывающих её возмутительную наготу. Иными словами, хуже не придумаешь: ничего толком не видно и потому вдвойне обидно - не к чему прицепиться и доказать, что там тоже всё не ахти-что, а на самом деле так себе, где-то оттопыривается и как-то провисает.

Возмущённая Европа забыла русскую угрозу, топливный кризис и мигрантские разборки, бросившись на этот афронт «белого супрематизма», как в омут головой. Селяне и селянки, спортсмены и спортсменки целую неделю честили Сидни Суини на всех основных языках политкорректности.

Французская федерация дзюдо обвинила Сидни Суини в «сексуализации спорта». К дзюдо по тревоге присоединились все остальные федерации с конгрегациями - регби, водное поло, триатлон (воздержался хоббихорсинг ...) Атлетки-феминистки, срочно созванные на передовицы мейнстрима, отчитались, одна за другой:

«Не могу передать, как я возмущена, как мы можем жить в мире, где женский спорт до сих пор ассоциируется с сексуализацией тела?! Это просто удар ногой в лицo» -dixitавстралийская пловчиха Ариарне Титмус(с приветом к атлетам Древней Греции...)

«Мускулы, тяжёлая работа, кровь, пот, слёзы, а вовсе не гламур — вот на что похожа женщина в спорте!» (чемпионка в атлетизме, Эми Хант)

«Я в отвращении, чтобы не сказать больше! Никакие деньги не должны застaвлять женщину подавать такой пример атлеткам!» (французская триатлетка Матильда Тили)

«Б...дь!* (*аккуратно процитировано «Пари-Матч») Это насмешка над женским атлетизмом!» (Тилли Кирнс, серебряная медаль по водному поло)

Ещё несколько мейнстримных передовиц, навскидку:

«Это афронт всем женщинам!» (RMC),

«Слово "отвращение" слишком слабо, чтобы передать возмущение спортсменок...» («L’EstRépublicain»)

«Мы не знаем, что было у неё на уме!..» - ответ амазонок федерации регби на обнажённую рекламу актрисы» («LeDauphinéLibéré»)

«Когда женщины, как Сидни Суини, унижают себя ради денег, мы все страдаем!» («DailyMail»)

«Сидни Суини: можно ли позировать обнажённой и быть феминисткой?» («SudRadio»)

Далее - до скончания времён и списка послушно присягнувших политкорректности изданий.

















Если бы не папа римский, вовремя прибывший с визитом во Францию, безобразный поступок Сидни Суини, показавшей активизму политкорректности всех бортов, как оно может быть на самом деле, когда на самом деле "так" оно не должно быть никогда!.. - до сих пор занимал бы передовицы сверху до низу, лишая сознательную общественность спокойного удовольствия смаковать «русскую угрозу», в сочетании с климатическими вызовами планете.

Папа своим визитом здорово перебил накал страстей и запал иссяк, под натиском другой опасности новому миру с его порядками - непозволительного напоминания о том, что любовь и красота спасут-таки когда-нибудь мир от глупости, несмотря на его отчаянное и бессмысленное сопротивление.

Папе, конечно, невдомёк, какую неоценимую услугу он своим приездом оказал ещё теплящемуся разуму в ещё не загаженных разного сорта "активизмом" головах. Теперь на всех передовицах, вместо мужеподобных атлеток, с потом, кровью (а иногда и другими неприятными выделениями) - он, папа, в весьма приятном для глаз окружении тех, кто всегда назывался и до сих пор называется "нормальными людьми".

Папе вряд ли расскажут про то, как аккурат перед его визитом, одна обнажённая женщина с формами, приближёнными к канонам античной красоты уже всколыхнула давно смердящее болото тех, кто эти каноны пытается перекроить на новый лад, уже несколько безуспешных десятилетий.

И неважно, что все обиженные и уязвлённые ещё не раз пойдут на абордаж, в попытках обвинить и заплевать чужие достоинства, отстаивая и оправдывая собственную лень и бездарность.

Одной такой вот "голой бабы" всегда будет достаточно, чтобы все предьявленные ими претензии и амбиции были использованы против них.

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