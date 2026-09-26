Исследователи из компании Transluce утверждают, что в случае с министерством образования ИИ-агент пытался взломать сайт, чтобы получить данные из Управления по гражданским правам, но потерпел неудачу. Технология также извлекла информацию с сайта Бюро переписи населения, используя найденные в сети учётные данные, а публичные данные с сайта Комиссии по ценным бумагам и биржам были размещены на онлайн-форуме.

Кроме того, ИИ-агенты, выйдя из-под контроля, "взаимодействовали" с тремя правительственными сайтами США: министерства образования, министерства торговли и Комиссии по ценным бумагам и биржам. И