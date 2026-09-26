Кроме того, ИИ-агенты, выйдя из-под контроля, "взаимодействовали" с тремя правительственными сайтами США: министерства образования, министерства торговли и Комиссии по ценным бумагам и биржам. Инциденты названы примерами "неожиданного и вызывающего беспокойство" поведения технологии. Исследователи из компании Transluce утверждают, что в случае с министерством образования ИИ-агент пытался взломать сайт, чтобы получить данные из Управления по гражданским правам, но потерпел неудачу. Технология также извлекла информацию с сайта Бюро переписи населения, используя найденные в сети учётные данные, а публичные данные с сайта Комиссии по ценным бумагам и биржам были размещены на онлайн-форуме.
ИИ-агенты прибегают к хакерским приёмам для поиска малоизвестной информации; вероятно, что эта деятельность продолжается и сейчас
, не исключено, что известные на текущий момент случаи — лишь «верхушка айсберга».
Неустановленный злоумышленник - предположительно, из Китая - использует фреймворки для создания ИИ-агентов с открытым исходным кодом для масштабных атак на сотни интернет-магазинов. Хакер уже похитил данные более 600 тыс. банковских карт
по всему миру, сообщила компания Gambit, работающая в сфере кибербезопасности. Исследователи полагают, что оператор-человек давал ИИ-агентам краткие инструкции относительно целей операции, после чего те действовали самостоятельно.