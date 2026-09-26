ВСУ атакуют российские регионы, десятки погибших и раненых в Краснодарском крае, Запорожской, Ростовской, Белгородской, Курской обл., ЛНР

В Северском районе Краснодарского края
из-за атак ВСУ пожары на двух предприятиях (потушены), повреждён жилой дом, три человека погибли
, двое ранены, один - тяжело.
В Запорожской области
в Приморском муниципальном округе в результате атаки на гражданские автомобили на автодороге вблизи населенных пунктов Орловка и Бердянское ранен мужчина 1994 г.р. В Пологовском муниципальном округе при атаке на частное домовладение погибла женщина 1964 г.р. Вблизи села Ивановка Бердянского муниципального округа при атаке на гражданский автомобиль погиб мужчина. В Токмакском муниципальном округе, в селе Новогорьевка, в результате атаки на частное домовладение ранен мужчина 1969 года рождения. В Васильевке в результате атаки БПЛА погибла
женщина 1990 г.р., ранена её 16-летняя дочь, осиротели ещё двое малолетних детей.
В ЛНР погибли
четыре человека и ранены пятеро.
В Ростовской области
обломки беспилотников упали на жилые дома, в Таганроге ранен один человек, в Азове ранены
четверо, в том числе ребёнок; повреждены частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры, автомобили.
Ранен
мирный житель при ударе дрона по автомобилю в Шебекине Белгородской области
. В селе Санково беспилотник атаковал предприятие, погиб
мужчина. В Грайвороне ранен мужчина, в селе Сурково при ударе дрона по автомобилю ранены супруги.
Ранен
мужчина в деревне Гирьи Беловского района Курской области
.