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В Госдуме рассказали, за что россияне могут получить налоговый вычет

 

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, за что россияне могут получить налоговый вычет:

- для работающих родителей: если у них до 450 тысяч рублей дохода, родители получают вычеты ежемесячно: 1 тысяча 400 рублей — за первого ребенка, 2 тысячи 800 рублей — за второго ребенка, 6 тысяч рублей — за третьего и последующих детей и 12 тысяч рублей — за ребенка-инвалида. Уплата вычетов работающим родителям за детей осуществляется с начала года;

- за лечение: необходимо, чтобы договор об оказании платных услуг был с организацией, у которой есть лицензия в области здравоохранения;

за обучение вождению в организации, у которой есть образовательная лицензия; 

- иное обучение, в том числе для ребёнка или детский сад для ребёнка, "но главное, чтобы договор был заключен с образовательной организацией, имеющей лицензию в сфере образовательной деятельности";

- за спортзал, если он входит в реестр Минспорта, ознакомиться с ним можно на официальном сайте ведомства.

Все эти льготы — социальные расходы в общей сложности должны составлять 150 тысяч рублей. То есть со 150 тысяч рублей происходит вычет. Это могут быть 13, 15 или 22 процента, в зависимости от того, сколько гражданин платит — чем выше процентная уплата НДФЛ, тем больше соответствующий заявитель получит вычет.

При покупке жилья до 2 миллионов рублей можно вернуть до 260 тысяч рублей при ставке НДФЛ 13 процентов. По ипотечным процентам — до 3 миллионов рублей можно вернуть 390 тысяч рублей.

«По покупке квартиры: как только вы собираете документы, вы подаёте. Налоговые вычеты можно получать в течение трёх лет. По фитнесу: заключили договор и с учётом нужной справки от этой организации подаёте сразу в налоговую на соответствующий вычет. Каких-то ограничений по дате подачи нет».

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