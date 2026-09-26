В Госдуме рассказали, за что россияне могут получить налоговый вычет

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, за что россияне могут получить налоговый вычет:
- для работающих родителей: если у них до 450 тысяч рублей дохода, родители получают вычеты ежемесячно: 1 тысяча 400 рублей — за первого ребенка, 2 тысячи 800 рублей — за второго ребенка, 6 тысяч рублей — за третьего и последующих детей и 12 тысяч рублей — за ребенка-инвалида. Уплата вычетов работающим родителям за детей осуществляется с начала года;
- за лечение: необходимо, чтобы договор об оказании платных услуг был с организацией, у которой есть лицензия в области здравоохранения;
- за обучение вождению в организации, у которой есть образовательная лицензия;
- иное обучение, в том числе для ребёнка или детский сад для ребёнка, "но главное, чтобы договор был заключен с образовательной организацией, имеющей лицензию в сфере образовательной деятельности";
- за спортзал, если он входит в реестр Минспорта, ознакомиться с ним можно на официальном сайте ведомства.