РИА Новости опубликовало и удалило колонку о "новой СВО"

РИА Новости следующим образом объяснило удаление колонки, в которой автор заявил, что в будущем у России и Литвы может начаться конфликт: «Статья внештатного автора Александра Носовича была удалена с сайта ria.ru, так как не соответствует мнению редакции, редакционной политике и государственной политике Российской Федерации».

Материал, о котором идёт речь, назывался «Россию ждёт ещё одна СВО. Она будет очень короткой». Носович написал о том, что сейм Литвы одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия в стране (это произошло 22 сентября). В публикации предполагалось, что в будущем это может стать причиной конфликта в Прибалтике.

В начале сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал запомнить слова президента РФ Владимира Путина о том, что в случае нападения Европы на Россию война будет "совершенно другой и очень короткой".

25 сентября президент РФ подчеркнул, что "мы не готовимся к каким бы то ни было военным действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное, нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой".