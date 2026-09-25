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Россияне путешествуют в 11 раз реже американцев и в 16 раз реже японцев

Россияне путешествуют в 11 раз реже американцев и в 16 раз реже японцев, это говорит о большом нераскрытом потенциале внутреннего туризма, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. В основном россияне путешествуют по России:

"На внутренний туризм приходится основная часть спроса. За прошлый год число поездок по России выросло на 2% и достигло 92 млн. При этом путешествуют россияне пока мало. На одного жителя приходится около 0,63 поездки в год. Для сравнения: в США этот показатель около семи, в Японии - почти 10. Это говорит о большом нераскрытом потенциале внутреннего рынка".

По словам министра, выездной турпоток в прошлом году рос активнее внутреннего - почти на 9%, до 30 млн поездок. В лидерах по объему - Турция (6,3 млн), Абхазия (5,6 млн) и Казахстан (2,7 млн). Наибольший прирост показали Китай, Египет и Вьетнам. Решетников отметил, что переориентация выездного потока на внутренний рынок является одной из базовых задач.

Другим приоритетом остается въездной туризм. За год количество поездок иностранцев выросло на 13% и достигло 5,8 млн. Цель к 2030 году - 16 млн. Благодаря безвизовому режиму, расширению авиасообщения и продвижению России за рубежом только с Китаем взаимные поездки за первую половину 2026 года увеличились на 60%. Доля Китая в общем объеме въезда уже превышает 30%.

 

Днём ранее заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков сказал, что приезжающие иностранцы для Москвы выгоднее, чем россияне, потому что гораздо больше тратят.

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