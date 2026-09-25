Ипотечные заёмщики в России переплачивают почти в четыре раза больше стоимости квартиры

Соглашаясь на ипотеку, заёмщику придётся переплатить почти в четыре раза больше изначальной стоимости квартиры. По подсчётам заместителя руководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, при покупке квартиры стоимостью 10 миллионов рублей по рыночной ипотеке сроком на 30 лет и первоначальным взносом 20 процентов итоговая переплата может достичь 36,3 миллиона рублей. Если сумма кредита составит 8 миллионов, то при ставке в 18,4 процента годовых ипотечник отдаст банку 44,3 миллиона рублей, а с учетом первого взноса — 46,3 миллиона. При сроке кредита в 20 лет переплата сократится до 22,2 миллиона, но, суммируя с первым взносом, сумма составит 32,2 миллиона, при ипотеке сроком 15 лет — 15,6 миллиона и 25,6 миллиона соответственно.

Оптимальным сроком погашения ипотеки Решетникова считает семь лет — при сумме кредита 8 миллионов и ставке 18,4 процента переплата составит 6,3 миллиона рублей, что в 5,8 раза меньше, чем при ипотеке сроком 30 лет. Если речь идет о семейной ипотеке, то при сумме 8 миллионов рублей и сроке 30 лет переплата достигнет 9,3 миллиона рублей. При сроке погашения 15 лет переплата составит 4,2 миллиона. В целом эксперт советует оформлять ипотеку на длительный срок, чтобы снизить обязательный платеж, но по возможности погашать её досрочно, сокращая срок до 7-8 лет.





Сбербанк по итогам 2026 года готовится обновить рекорд по прибыли и дивидендам, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф. "Надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году. И надеюсь, что заплатим тоже 50% дивидендов. Мы от своих обязательств не отступаем, и надеюсь, что выполним их полностью", - сказал Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.