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2% россиян внимательно читают согласие на обработку персональных данных

По данным опроса "Альфастрахования", большинство пользователей не предпринимают специальных действий после отказа от приложения или онлайн-сервиса. 71% россиян удаляют его, но оставляют учётную запись, а каждый четвертый ошибочно полагает, что удаление приложения автоматически стирает его персональные данные. 18% удаляют учётную запись, и только 4% хотя бы однажды отзывали согласие на обработку персональных данных. 

У 64% респондентов есть аккаунты в сервисах, которыми они не пользовались больше года. В то же время почти треть опрошенных признались, что таких учетных записей у них более десяти. Еще 41% уже не могут вспомнить все сайты и приложения, в которых регистрировались и оставляли личную информацию.

"Чаще всего россияне передают цифровым сервисам номер телефона и адрес электронной почты - это делали более 90% участников исследования. Адрес проживания или доставки указывали 78%, данные банковской карты - 72%, дату рождения - 69%. Каждый третий передавал через сайты и приложения паспортные данные, 21% - сведения о здоровье, 18% - документы или другую информацию о детях".

Также опрос показал, что, несмотря на объём передаваемой информации, только 2% россиян внимательно читают согласие на обработку персональных данных или политику конфиденциальности. Еще 13% опрошенных просматривают отдельные положения, чаще всего касающиеся передачи информации третьим лицам. Остальные принимают условия, вообще не знакомясь с ними.
Наибольшее беспокойство у россиян вызывает возможная утечка паспортных и банковских данных - об этом сообщили 76% и 73% участников исследования соответственно. За сохранность медицинской информации переживают 49% респондентов, сведений о детях - 46%, личной переписки, фотографий и видео - 39%.
По сентябрьским данным "Ростелекома", за неполный 2026 год в публичном доступе оказались более 370 млн записей о россиянах.
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