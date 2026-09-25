Погибшие, десятки раненых в Белгородской, Запорожской, Курской, Самарской областях, Пермском крае, Ульяновске, Воронеже, ЛНР

Белгородской области, один человек ВСУ ударили по грузовику вблизи посёлка Пятницкое Волоконовского округа, один человек погиб , ещё один ранен. В Чапаевском ранена женщина.

Пермском крае атакован и повреждён промышленный объект, атакован и повреждён промышленный объект, погиб мужчина.

Запорожской области в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой, следовавший из Омской области в зону СВО, Возле Мелитополяв результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой, следовавший из Омской области в зону СВО, погибли трое жителей Тары, один ранен.

Двенадцать человек, в том числе двое детей, ранены при налёте ВСУ на Ульяновск, повреждены промышленное предприятие и шесть многоквартирных домов, один дом частично обрушился, повреждена теплотрасса.

Воронеж, двое раненых в тяжёлом состоянии, повреждены многоквартирные и частные дома, производственные здания, автомобили, в городе возникли пожары. Тринадцать человек, в том числе шестилетний ребёнок, ранены при атаке ВСУ на, двое раненых в тяжёлом состоянии, повреждены многоквартирные и частные дома, производственные здания, автомобили, в городе возникли пожары.

В ЛНР в Свердловском округе ВСУ ударили по многоквартирному дому, ранены мужчина и женщина. В Северодонецком округе в результате атак по автомобилям ранены трое мирных жителей. Украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Старобельском округе, ранен мужчина. В Луганске украинские беспилотники несколько раз прицельно атаковали здание крупного строительного торгового центра, возник пожар.

Двое мужчин ранены ударом дрона в селе Званном Глушковского района Курской области во время рыбалки.



Самарской области,

Электровоз и первый вагон пассажирского поезда №66 Москва - Тольятти повреждены в результате внешнего вмешательства в работу железнодорожного транспорта на перегоне Рачейка - Белашейка в ранен машинист.