 
﻿

В Астрахани бывшие полицейские подбросили наркотики, а в Тульской области организовали нелегальную миграцию

В Астрахани суд приговорил двух экс-полицейских, подбросивших наркотики мужчине, к 4,5 года колонии общего режима. Бывшие сотрудники полиции признаны виновными в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков. Следствие и суд установили, что они для искусственного завышения показателей своей работы оформили рапорт об обнаружении признаков преступления в действиях местного жителя, после чего было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт запрещённых веществ. Подозреваемого допросили и взяли под стражу. Однако вскоре обман каким-то образом вскрылся, уголовное дело в отношении мужчины прекратили.
В Тульской области пятеро бывших полицейских входили в преступную группу, занимавшуюся организацией нелегальной миграции, Одоевским межрайонным судом они приговорены к лишению свободы на сроки от трёх до 11 лет и штрафам в размере от 50 тыс. до 1,6 млн рублей. Судом установлено, что преступная группа была создана в 2023 году. Ее участники искали граждан среднеазиатских государств, желавших получить гражданство Российской Федерации, но не имевших на то законных оснований. За денежное вознаграждение в размере до 500 тыс. рублей они изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие у них наличие гражданства Украины, и делали фиктивные справки об имевшейся регистрации на территории Донецкой Народной Республики и Херсонской области до 2022 года. Это позволяло иностранцам получить гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Более 90% таджиков, задержанных за рубежом за наркотики, приходятся на РФ
» В России растет число приговоров за недоносительство из «пакета Яровой»
» МВД: Высокопоставленные полицейские и сотрудник ФМС замешаны в организации нелегальной миграции
» Еще четыре человека приговорены по "Манежному делу"
» Яндыки: 12 чеченцев признали виновными в "хулиганстве"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Про голых женщин и папу римского

Про голых женщин и папу римского

Военно-политическое и экономическое дроноведение: анализ и мировые перспективы

Военно-политическое и экономическое дроноведение: анализ и мировые перспективы

Необольшевизм цифровой эпохи

Необольшевизм цифровой эпохи

«Возвращение» Ассанжа и те, чьи имена не хотят называть

«Возвращение» Ассанжа и те, чьи имена не хотят называть

Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Некрофрения и её тщеславные ублюдки

Крестный ход в столице, похоже, стал традицией

Крестный ход в столице, похоже, стал традицией

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Про голых женщин и папу римского

Про голых женщин и папу римского

ИИ-агенты взломали не только австралийские, но и американские правительственные сайты

  • 12:12
  • 287

Десятки погибших и раненых в Краснодарском крае, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Ростовской, Курской областях, ЛНР

  • 08:05
  • 366

В Госдуме рассказали, за что россияне могут получить налоговый вычет

  • 07:45
  • 390
Военно-политическое и экономическое дроноведение: анализ и мировые перспективы

Военно-политическое и экономическое дроноведение: анализ и мировые перспективы

РИА Новости опубликовало и удалило колонку о "новой СВО"

  • 17:11
  • 760