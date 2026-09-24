В Астрахани бывшие полицейские подбросили наркотики, а в Тульской области организовали нелегальную миграцию

Следствие и суд установили, что они для искусственного завышения показателей своей работы оформили рапорт об обнаружении признаков преступления в действиях местного жителя, после чего было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт запрещённых веществ. Подозреваемого допросили и взяли под стражу. Однако вскоре обман каким-то образом вскрылся, уголовное дело в отношении мужчины прекратили.

ятеро бывших полицейских входили в преступную группу, занимавшуюся

организацией нелегальной миграции,

Одоевским межрайонным судом они приговорены к лишению свободы на сроки от трёх до 11 лет и штрафам в размере от 50 тыс. до 1,6 млн рублей.

Судом установлено, что преступная группа была создана в 2023 году. Ее участники искали граждан среднеазиатских государств, желавших получить гражданство Российской Федерации, но не имевших на то законных оснований. За денежное вознаграждение в размере до 500 тыс. рублей они изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие у них наличие гражданства Украины, и делали фиктивные справки об имевшейся регистрации на территории Донецкой Народной Республики и Херсонской области до 2022 года. Это позволяло иностранцам получить гражданство Росси

йской Федерации в упрощённом порядке.