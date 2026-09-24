ВСУ атакуют российские регионы, в Курской области разрушен храм 1844 года, в Белгородской области раненые

В результате атаки ВСУ до основания разрушен
храм великомученика Георгия Победоносца в селе Козино Рыльского района Курской области, 1844 года постройки.
В Валуйском округе Белгородской области в селе Посохово мужчина наступил на мину, он ранен.
В Шебекине ранен мужчина, в Маломихайловке ранен
четырнадцатилетний мальчик. В Шебекине повреждены жилые дома, административное здание, автомобили. Также атакованы Никольское, Покровка, участок автодороги Казинка - Посохово, повреждены автомобили; в Графовке повреждены жилой дом и социальный объект.
Обломки БПЛА повредили
административные строения нефтебазы в Кагальницком районе Ростовской области.
В Динском районе Краснодарского края обломки БПЛа упали на территории предприятия, начался пожар
. Власти Краснодарского края ввели региональный режим ЧС
в связи с проблемами аграриев в реализации сельхозпродукции из-за атак БПЛА: из-за отсутствия возможности реализации у сельскохозяйственных товаропроизводителей скопились значительные объёмы сельскохозяйственной продукции, что может повлечь нарушение условий жизнедеятельности людей и значительные материальные потери.
Беспилотники ВСУ атаковали кафе
на набережной в Энергодаре Запорожской области.