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ВСУ атакуют российские регионы, в Курской области разрушен храм 1844 года, в Белгородской области раненые

В результате атаки ВСУ до основания разрушен храм великомученика Георгия Победоносца в селе Козино Рыльского района Курской области, 1844 года постройки.
В Валуйском округе Белгородской области в селе Посохово мужчина наступил на мину, он ранен. В Шебекине ранен мужчина, в Маломихайловке ранен четырнадцатилетний мальчик. В Шебекине повреждены жилые дома, административное здание, автомобили. Также атакованы Никольское, Покровка, участок автодороги Казинка - Посохово, повреждены автомобили; в Графовке повреждены жилой дом и социальный объект. 
Обломки БПЛА повредили административные строения нефтебазы в Кагальницком районе Ростовской области.
В Динском районе Краснодарского края обломки БПЛа упали на территории предприятия, начался пожар. Власти Краснодарского края ввели региональный режим ЧС в связи с проблемами аграриев в реализации сельхозпродукции из-за атак БПЛА: из-за отсутствия возможности реализации у сельскохозяйственных товаропроизводителей скопились значительные объёмы сельскохозяйственной продукции, что может повлечь нарушение условий жизнедеятельности людей и значительные материальные потери.
Беспилотники ВСУ атаковали кафе на набережной в Энергодаре Запорожской области.
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