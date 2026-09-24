В Минэкономразвития рассказали, что Москве выгоднее принимать иностранцев, чем россиян

Средние расходы иностранных туристов в Москве почти в 4,5 раза превышают расходы россиян в столице, сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"Иностранный гость тратит за поездку около 200 тыс. рублей в среднем в Москве, а российский - 46 тыс. рублей. Разница в несколько раз. Понятно, что расходы включают в себя и транспорт, и так далее. Но, тем не менее, иностранный турист для города - это совсем другие деньги".

Замминистра рассказал, что 80% гостей из Индии и ОАЭ высоко оценивают российские заведения общепита, но 57% китайских туристов воспринимают русскую кухню как "тяжёлую" еду. "Поэтому важно даже в традиционной российской кухне подстраиваться под привычки иностранных гостей", - считает Вахруков.

Дизайнер Артемий Лебедев выразил мнение, что любовь к иностранцам встроена в "национальное ДНК": «Это наше национальное ДНК: мы очень любим иностранцев, не важно, какого цвета, и... клали на наших собственных граждан, потому что [думаем]: "Куда они денутся с подводной лодки?" Такое всегда было отношение».

Желание угождать приезжающим в Россию иностранцам Лебедев назвал неправильным. Он думает, что к гражданам страны следует относиться лучше, чем к зарубежным.

