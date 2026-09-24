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Крупнейшие ИИ-разработчики рассказали в ООН, что они обеспокоены плодами собственной деятельности

Эксперты британского института Алана Тьюринга отметили, что по мере того, как системы ИИ будут превосходить человека по возможностям в стратегически важных областях, их скорость и эффективность - уже в ближайшие пять лет - могут создавать всё большее давление с целью делегирования им принятия решений.
"Если системы ИИ начнут разрабатывать стратегии, которые институты не смогут адекватно оценивать, и действовать быстрее, чем организации смогут реагировать на их действия, значимый человеческий контроль может исчезнуть". 
Главы передовых американских разработчиков ИИ Сэм Альтман и Дарио Амодеи выступили на заседании Совета Безопасности ООН по искусственному интеллекту с предупреждением, что они сами обеспокоены тем, что происходит.

"Мы приближаемся к системам, способным улучшать самих себя и свои будущие версии, что часто называют рекурсивным самоулучшением. По мере автоматизации процесса создания ИИ темпы его развития могут резко ускориться. Этот момент требует крайней осторожности", - сказал Альтман, добавив, что рост автономности ИИ создаёт риск того, что "технологическое развитие начнёт опережать возможности государств и международных институтов по его регулированию и контролю".

 

"Я даже полагаю, что ИИ может представлять угрозу человечеству в целом, - сказал Амодеи. - ИИ развивается очень быстро. Четыре года назад он едва ли мог написать строку кода или решить математическую задачу для старшеклассников. Теперь он пишет большинство кода Anthropic и справляется с известными на весь мир нерешёнными математическими задачами". 


 

Амодеи видит два риска ИИ: ненадлежащее использование и утрату контроля. Однако разработчики ИИ умолчали о встроенном в развитие искусственного интеллекта падении человеческого качества. Например, академик РАН, научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев указывает, что рекомендации нейросетей относительно разных сфер жизни пользователей будут становиться точнее за счёт получения и обработки при запросах все большего объёма персональных данных, и это "по-видимому, опасность номер один, которую несёт в себе развитие цифровизации, поисковиков, искусственного интеллекта. Потому что чисто психологически подавляющее большинство нас с вами отдаст свои персональные данные и "сядет на иглу" искусственного интеллекта, поскольку предсказания <…> поисковики будут давать все более и более точно. Если не надо много энергии тратить, чтобы выстроить свою деятельность, а можно спросить у поисковика <…>, к концу дня вы понимаете, что прожили прекрасную жизнь и вам ничего больше не надо. Это - игла".
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