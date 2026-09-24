Крупнейшие ИИ-разработчики рассказали в ООН, что они обеспокоены плодами собственной деятельности

Эксперты британского института Алана Тьюринга отметили, что по мере того, как системы ИИ будут превосходить человека по возможностям в стратегически важных областях, их скорость и эффективность - уже в ближайшие пять лет - могут создавать всё большее давление с целью делегирования им принятия решений.

"Если системы ИИ начнут разрабатывать стратегии, которые институты не смогут адекватно оценивать, и действовать быстрее, чем организации смогут реагировать на их действия, значимый человеческий контроль может исчезнуть ".

Главы передовых американских разработчиков ИИ Сэм Альтман и Дарио Амодеи выступили на заседании Совета Безопасности ООН по искусственному интеллекту с предупреждением, что они сами обеспокоены тем, что происходит.