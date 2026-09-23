Генсек НАТО заявил, что статья устава о коллективной обороне НАТО намеренно сформулирована расплывчато

Генсек НАТО Марк Рютте заявил , что пятая статья устава НАТО, в которой говорится о коллективной обороне, намеренно сформулирована размыто, и альянс не собирается сообщать, что задействовал её:

"Пятая статья умышленно неоднозначная, мы никогда напрямую никому не скажем, была одна задействована или нет. Мы не хотим помогать нашим противникам быть мудрее".

Рютте сказал, что, когда речь касается гибридных атак, НАТО может отреагировать "непублично", и ответ альянса может быть как симметричным, так и асимметричным.





Французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад, в свою очередь, заявил, что Украина стала первой линией обороны Европейского союза. Кроме того, Аддад не верит в перспективу долгосрочного мира между Москвой и Киевом и предполагает, что на Украине нужно будет размещать европейские войска. «Именно поэтому нам нужно также обеспечить гарантии безопасности в долгосрочной перспективе, поддержку украинской армии, возможно, развёртывание европейских войск на территории Украины, ведь мы знаем, что именно здесь и в дальнейшем будет решаться вопрос долгосрочной безопасности Европы», — сказал французский министр.



