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ЦБ порадовался успехам цифрового рубля, Минфин пообещал расширять его возможности

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что министерство будет расширять расчеты в цифровых рублях, чтобы "цифровой рубль принимался везде и в учреждениях, и торговых точках, оказаниях услуг с тем, чтобы больше было возможностей использования цифрового рубля в повседневной жизни".
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что энтузиазм населения к цифровому рублю даже превысил ожидания: на текущий момент граждане открыли уже почти 200 тыс. счетов, в то время как ЦБ ожидал, что к концу года будет всего 60 тыс. счетов. Секрет этого успеха прост: "Люди... видят, что переводы мгновенные, бесплатные. И абсолютно бесплатные переводы - это главный плюс для граждан. Но отрадно, что и бизнес тоже интересуется цифровым рублем, открывает счета. За три недели 8 тыс. компаний, индивидуальных предпринимателей это сделали", - порадовалась Набиуллина. Она добавила, что для бизнеса тарифы за операции минимальны, кратно ниже тарифов по банковским картам, и привела пример, как с помощью цифрового рубля отслеживается всё движение денег. 
В то же время заместитель председателя Банка России Сергей Белов отметил, что банки иногда отказываются принимать у россиян наличные, и что так быть не должно.

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