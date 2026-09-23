ЦБ порадовался успехам цифрового рубля, Минфин пообещал расширять его возможности

расчеты в цифровых рублях, чтобы "цифровой рубль принимался везде и в учреждениях, и торговых точках, оказаниях услуг с тем, чтобы больше было возможностей использования цифрового рубля в повседневной жизни".

на текущий момент граждане открыли уже почти 200 тыс. счетов, в то время как

ЦБ ожидал, что к концу года будет всего 60 тыс. счетов. Секрет этого успеха прост:

"Люди... видят, что переводы мгновенные, бесплатные. И абсолютно бесплатные переводы - это главный плюс для граждан . Но отрадно, что и бизнес тоже интересуется цифровым рублем, открывает счета. За три недели 8 тыс. компаний, индивидуальных предпринимателей это сделали", - порадовалась Набиуллина. Она добавила, что

для бизнеса тарифы за операции минимальны, кратно ниже тарифов по банковским картам, и привела пример , как с помощью цифрового рубля отслеживается всё движение денег.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что энтузиазм населения к цифровому рублю даже превысил ожидания: