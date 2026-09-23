Экспорт основных видов российских агрокультур снижается

В первом квартале 2026/27 сельхозгода экспорт основных видов российских агрокультур резко упадёт, считают аналитики отраслевой компании «ПроЗерно». В июле-сентябре, ожидают эксперты, отгрузки пшеницы сократятся примерно в 2,2 раза год к году — с 10,6 миллиона до 4,8 миллиона тонн. Что касается других ключевых видов агрокультур, то экспорт кукурузы, вероятно, упадёт на 200 тысяч тонн (с 0,8 миллиона до 0,6 миллиона), а ячменя — почти в 2,4 раза (с 1,9 миллиона до 0,8 миллиона).

Главной причиной подобной динамики называют проблемы с вывозом зерна через Азово-Черноморский бассейн, остановку ряда ключевых перевалочных мощностей, прежде всего в Новороссийске. Доля Турции в структуре российского экспорта зерна сейчас обрушилась до 2 процентов, хотя до июля она была вторым крупнейшим покупателем. Таким образом, ведущим импортёром российского зерна стал Иран, он закупает в основном кукурузу и ячмень.

Выправить кризисную ситуацию пытаются за счёт стимулирования роста железнодорожных перевозок в балтийском регионе. На эти цели из бюджета запланировано выделить 10 миллиардов рублей. Такой перевод поставок заметно увеличит экспортные расходы, и отечественным аграриям будет необходима дополнительная поддержка со стороны государства.