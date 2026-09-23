Восемь госкомпаний частично переедут из Москвы в регионы

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал о намеченном частичном переезде из Москвы некоторых крупных госкомпаний. Прежде всего, Минэкономразвития определило критерии госкомпаний, в отношении которых рассматривается переезд. В частности, это наличие штата от 2 000 человек в Москве. Также компания не должна относиться к оборонно-промышленному комплексу и не должна быть "сильно завязана на международные рынки". "В результате у нас в фокусе оказалось 8 крупных холдингов. В их структурах 250 компаний в Москве, а общее число рабочих мест в Москве 270 тыс.", - сообщил Решетников. По его словам, речь идёт о компаниях РЖД, "Аэрофлот", "Почта России", "Транснефть", "Россети", "Роснефть", "Интер РАО", "Зарубежнефть". В случае этих компаний, речь будет идти о перемещении в регионы отдельных подразделений. В частности, РЖД планируют создание во Владимирской области инновационного кластера с переводом туда до 2 тыс. сотрудников, "Транснефть" - перевод в регионы бэк-офиса с численностью 1 тыс. сотрудников, "Почта России" переводит в Татарстан свою IT-компанию (около 3 тыс. сотрудников).

В качестве компании, осуществившей полный переезд, Решетников назвал "РусГидро", переместившуюся из Москвы в Красноярский край. Даже при частичном переезде, по его словам, компании должны обеспечивать не только перерегистрацию, но и перевод имущества и штата. "Под перемещением госкомпаний мы, конечно, подразумеваем не просто смену места регистрации головного офиса, а именно перевод отдельных функций предприятий и рабочих мест в регионы, так как перерегистрация компании сейчас сама по себе никаких ощутимых результатов регионам не дает, потому что наша налоговая система работает так, что налоги регион получает, только если фонды, если есть имущество и если реально работают в регионе люди", - отметил глава Минэкономразвития. Так, бюджет Ярославской области получил 2,5 млрд рублей налоговых поступлений в 2025 году благодаря частичному переезду в регион банка ПСБ.



