В селе Будки Глушковского района Курской области из-за атаки ВСУ погиб
мужчина 1976 г.р. ВСУ уничтожили или повредили ряд сельских магазинов.
В деревне Крюков Стародубского района и в селе Чуровичи Климовского района Брянской области в результате атак беспилотников ранены двое мужчин.
Ранен
мирный житель при атаке на частный дом в Калининском районе Горловки, ДНР, повреждён
ряд жилых домов.
За неделю
от ударов ВСУ погиб 41 мирный житель РФ, в их числе четверо детей. Почти 340 человек, в том числе 18 детей, ранены.