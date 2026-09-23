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ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Курской, Брянской областях, ДНР

В селе Будки Глушковского района Курской области из-за атаки ВСУ погиб мужчина 1976 г.р. ВСУ уничтожили или повредили ряд сельских магазинов.
В деревне Крюков Стародубского района и в селе Чуровичи Климовского района Брянской области в результате атак беспилотников ранены двое мужчин.
Ранен мирный житель при атаке на частный дом в Калининском районе Горловки, ДНР, повреждён ряд жилых домов.
За неделю от ударов ВСУ погиб 41 мирный житель РФ, в их числе четверо детей. Почти 340 человек, в том числе 18 детей, ранены.
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