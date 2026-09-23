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Росфинмониторинг предлагает блокировать средства россиян на основании частичного совпадения данных с лицами из списка

Росфинмониторинг разработал новое основание для блокировки средств россиян. Таким основанием станет частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств. Операции клиента в таком случае планируется остановить на пять рабочих дней. Затем, если не будет принято решение о продлении ограничений, доступ к средствам восстановят. Банки обязаны блокировать счета клиентов, включенных в список Росфинмониторинга (список лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности). Сейчас в нём находятся более 15 тысяч человек.

Президент Ассоциации экспортёров и импортёров, управляющий партнер юридической компании ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер в беседе с «Известиями» сообщил, что в случае принятия данного законопроекта число блокировок счетов, вероятно, увеличится не менее чем на 20 процентов, подскочит риск ошибок и временных неудобств для добросовестных граждан и бизнеса. Он добавил, что на сегодняшний день нет полноценного рабочего механизма быстрой разморозки средств.

Управляющий партнёр агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева отметила, что после запуска новых параметров системы кредитные организации будут реагировать на формальные совпадения имени, фамилии и даты рождения. Особенно внимательными стоит быть носителям распространённых имён и фамилий, поскольку большая часть ложных срабатываний придётся на их обладателей.


 

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