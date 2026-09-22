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Стали известны подробности сделки США по Гренландии

США получат беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды Гренландии для своих военных самолётов и кораблей, говорится в тексте нового соглашения по безопасности, которое касается этой островной территории, входящей на правах автономии в состав Дании. "В целях обеспечения безопасности и эффективного функционирования оборонных районов США получают для принадлежащих государству кораблей и самолетов, а также вооруженных сил и транспортных средств, право свободного доступа к оборонным районам и перемещения между ними по территории Гренландии, в том числе через ее территориальные воды, по суше, по воздуху и по морю", - говорится в соглашении, текст которого был обнародован Белым домом. 

Также сделка обязывает Гренландию быть членом НАТО даже в случае, если она получит независимость от Дании.

"В случае, если Гренландия воспользуется своим правом на самоопределение и обретет независимость, правительство Королевства Дания и правительство Гренландии совместно обеспечат, чтобы независимое гренландское государство согласилось оставаться в НАТО, в том числе, при необходимости, подав заявку на вступление, а также с даты обретения независимости добровольно примет на себя все права и обязательства Королевства Дания, указанные в настоящем соглашении, включая любые соглашения о реализации [договоренностей] между сторонами, а также соглашения в области обороны".

Соглашение подписали на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп и премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен.

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