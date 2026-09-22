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Сотрудники американских ИИ-разработчиков страдают от тревоги, что их работа опасна для общества

Сотрудники ведущих мировых компаний и учреждений, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, страдают от психологического напряжения, связанного с работой над системами, которые могут нанести серьёзный вред обществу, сообщает Financial Times. По данным газеты, несколько сотрудников британского Института безопасности ИИ (AI Safety Institute, AISI), мирового лидера в независимом тестировании передовых моделей, отстранены от работы из-за стресса. Открыто жалуются на аналогичные проблемы сотрудники компаний Anthropic, OpenAI и Google DeepMind. Более десятка ведущих специалистов этих трёх компаний уволились из-за опасений по поводу темпов и рисков развития технологии. Такие решения были обусловлены "психологическим стрессом или убеждением в том, что их работа небезопасна для публичного обнародования", говорится в публикации. Сотрудник DeepMind заявил на условиях анонимности, что работа над повышением безопасности ИИ сопряжена с риском выгорания, поскольку кажется "невыполнимой задачей".

"Работа над системами ИИ в целом сопряжена с риском для психического здоровья из-за незнания того, как будут использоваться технологии. (...) Многие люди расстроены, были многочисленные увольнения и много отпусков по состоянию психического здоровья. Отчасти это чувство потери контроля, а также ощущение, что ты создаешь что-то, что наносит реальный вред".

Около 73% американцев считают, что компании, занимающиеся искусственным интеллектом, делают недостаточно для предотвращения серьезных последствий воздействия новейших технологий на общество, свидетельствуют данные опроса, проведённого 17-20 сентября службой Ipsos для агентства "Рейтерс". 39% американцев считают влияние ИИ на общество отрицательным, 11% - положительным.

Эти данные в целом совпадают с опросом, проведённым изданием "Политико", - о том, как люди относятся к развитию искусственного интеллекта, который может уничтожить человечество: нужно продолжать или нужно остановиться? 62% опрошенных сказали, что нужно остановиться. Этот вариант выбрали и большинство республиканцев (55%), и большинство демократов (66%), и большинство тех, кто не относит себя ни к одной из этих партий (58%). 

По данным опроса, проведённого американским Исследовательским центром Пью в 37 странах по всему миру, в подавляющем большинстве стран люди чаще ожидают, что ИИ уничтожит рабочие места, чем создаст; во всех без исключения опрошенных странах люди чаще считают, что искусственный интеллект ещё больше увеличит разрыв между богатыми и бедными, а не уменьшит его; в большинстве стран мира люди больше озабочены, чем обрадованы тем, как искусственный интеллект внедряется в повседневную жизнь. 

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