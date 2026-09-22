ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Самарской, Запорожской, Белгородской, Курской областях

В Белгородской области близ села Разумное дрон ударил по грузовику, ранены
двое мужчин. Ранен мужчина при атаке дрона на автомобиль в Степном, тяжело ранен
мужчина, подорвавшийся на взрывном устройстве в Грузском. Ранены
двое мужчин при ударах ВСУ по машинам в Шебекине и Октябрьском. Также атакованы Ржевка, Ржавец, Грайворон, Пролетарский, Красная Яруга, Артельное, Масычево, Казначеевка, Неклюдово, Илёк-Кошары, повреждены предприятия, административное здание, жилые дома, автомобили, ЛЭП, социальный и коммерческие объекты.