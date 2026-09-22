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ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Самарской, Запорожской, Белгородской, Курской областях

Один человек погиб, четверо ранены при атаке ВСУ на Самарскую область, повреждены жилые дома и автомобили.
В Запорожской области в районе села Малая Белозёрка Каменско-Днепровского муниципального округа ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи, погиб водитель, ещё три человека ранены.
В Белгородской области близ села Разумное дрон ударил по грузовику, ранены двое мужчин. Ранен мужчина при атаке дрона на автомобиль в Степном, тяжело ранен мужчина, подорвавшийся на взрывном устройстве в Грузском. Ранены двое мужчин при ударах ВСУ по машинам в Шебекине и Октябрьском. Также атакованы Ржевка, Ржавец, Грайворон, Пролетарский, Красная Яруга, Артельное, Масычево, Казначеевка, Неклюдово, Илёк-Кошары, повреждены предприятия, административное здание, жилые дома, автомобили, ЛЭП, социальный и коммерческие объекты.
В Курской области в результате атаки дрона ранен семидесятидвухлетний мужчина в селе Нижнемахово Суджанского района. 
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