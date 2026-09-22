Подростковая преступность в России снизилась, но люди этого не заметили

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, подростковая преступность в России снизилась с пиковых 225,7 тыс. в 1993 году (число преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии) до 26,4 тыс. в 2024 году. В 2025 году она подросла до 29,1 тыс., однако снижение по сравнению с концом восьмидесятых, девяностыми, двухтысячными годами весьма значительно.

Удельный вес подростков среди всех выявленных преступников за тот же период снизился с 11,6% до 3,2%. Это успех даже по мировым меркам: например, в Германии, среди всех подозреваемых в 2024 г. на несовершеннолетних приходилось 13,5%; в Нидерландах — 11%; в Англии среди впервые попавших в систему уголовного правосудия 9% пришлось на детей.

