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Подростковая преступность в России снизилась, но люди этого не заметили

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, подростковая преступность в России снизилась с пиковых 225,7 тыс. в 1993 году (число преступлений, совершённых несовершеннолетними или при их соучастии) до 26,4 тыс. в 2024 году. В 2025 году она подросла до 29,1 тыс., однако снижение по сравнению с концом восьмидесятых, девяностыми, двухтысячными годами весьма значительно. 
Удельный вес подростков среди всех выявленных преступников за тот же период снизился с 11,6% до 3,2%. Это успех даже по мировым меркам: например, в Германии, среди всех подозреваемых в 2024 г. на несовершеннолетних приходилось 13,5%; в Нидерландах — 11%; в Англии среди впервые попавших в систему уголовного правосудия 9% пришлось на детей.
Тем не менее, 36% россиян полагают, что, по сравнению с их юностью, уровень подростковой преступности вырос, и лишь 28% замечают, что снизился. 58% россиян убеждены, что жизнь детей сейчас более опасна, чем раньше.
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